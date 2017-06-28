Türkiye’nin birbirinden ünlü markaları Bizim Çocuklarımız Derneği yararına gerçekleşen Fashion Street Fest Alışveriş Festivali’nde bir araya geldi.

Wyndam Hotel Levent’te gerçekleşen alışveriş festivaline cemiyet hayatının önemli isimleri katılarak hem alışveriş yaptılar hem de Bizim Çocuklarımız Derneği’ne katkıda bulundular. Gün boyu süren etkinliğe festivalin organizasyonunu üstlenen Aypen Telci ve Bizim Çocuklarımız Derneği Başkanı Sinem Nefesoğlu ev sahipliği yaparken konuklar düzenlenen mini konserlerle festival boyunca eğlenceye de doydular. Festivalde sahne alan Pamela, Merve Özbey, Beyza Durmaz ve Aslı Hünel en sevilen parçalarını seslendirirken konuklara müzik ziyafeti de sundular