25 yıldır sanata birçok yönden büyük destek ve katkılar sunan Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’nın (EKAV) kuruluşunun 25. yılı Marcus Graf’ın küratörlüğünü üstlendiği karma sergi ile kutlandı.

Sergide kendi çalışmalarını daha önce Ekavart Gallery’de solo veya karma sergilerde sanatseverlerle buluşturan 25 sanatçı kuruluş yıldönümü sergisinde bir araya geldi. Ekav Sanat Galerisi’nde gerçekleşen 25. yıl sergisine sanatseverlerin yanı sıra iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda isim katıldı. Balkan Naci İslimyeli, Mercan Dede, Muzaffer Akyol gibi birbirinden değerli 25 sanatçıyı yıldönümü sergisinde bir araya getiren Ekav’ın karma sergisi davetlilerden tam not aldı. Sanatçılarla sanatseverlerin bir araya geldiği sergi samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Sergide davetliler farklı alanlardaki eserleri yakından görme ve sanatçılarla sohbet etme şansını yakaladılar.