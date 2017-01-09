Fame Dans Sporları Kulübü geleneksel yeni yıl kutlamasını, dans eğitmenleri, öğrenciler ve dansçıların yakınlarının katılımıyla Spica Plaza’da gerçekleştirdi.

Ankara’nın ulusal alanda bir çok başarıya ulaşmış dans sporları kulübü Fame Dans geleneksel yeni yıl kutlamasını gerçekleştirdi. Spica Plaza’da gerçekleşen geleneksel davete dans eğitmenleri,öğrenciler ve yakınları katıldı. 2016 yılının degerlendirmesinin yapıldığı yeni yıl davetinde , yeni sezon hedeflerinin paylaşıldı. Samimi bir ortamda yemek yiyen misafirler yemeğin ardından başarılı Fame DSK sporcularına verilen serfitika ve ödül törenini izledi.