Ankara’da seçkin eğitmen kadrosuyla ve dans alanında teori ile pratiği birleştirerek müşterilerine sunan Fame Dans Stüdyosu, yeni şubasini Çayyolu Ümit Mahallesi’nde açtı.

Ankara’da seçkin eğitmen kadrosuyla hizmet veren Fame Dans Stüdyosu ikinci şubesini açtı. Fame Dans XL adı verilen stüdyonun açılışına Fame Ailesi, ve Ankaralı dans severler katıldı. Açılışa özel dans gösterilerinin düzenlediği davetin ev sahipliğini yapan Fame Dans Stüdyolarının sahipleri Özgün Çağlar Ersoy ve Simge Menteş misafirleriyle tek tek ilgilenmeye çalışırken davetliler birbirinden leziz ikramlar ve keyifli bir ortamda özel gösterileri izlediler.