EXPO 2016 Antalya’da dünyaca ünlü sanatçıların yanı sıra yerli sanatçıların konser programları tüm hızı ve coşkusuyla devam ediyor. Katılımın ücretsiz olduğu EXPO Antalya yerel konserler serisinin 23 Ağustos’taki konukları Volkan Konak, Zerrin Özer, Kutsi ve Berksan oldu.

Bugüne kadar dünyaca ünlü şarkıcı ve grupları ağırlayan EXPO 2016 Antalya, yerli sanatçıların konserlerine de ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. EXPO 2016 Antalya’da Tukcell büyük amfi tiyatro ve gösteri salonunda ünlü yerli sanatçıların konserleri düzenleniyor. Turkcell büyük amfi tiyatroda sevilen isimler Volkan Konak ve Kutsi sahne alırken, gösteri salonunda ise Zerrin Özer ve Berksan konser verdi. Volkan Konak, hareketli türkülerle amfi tiyatroyu coştururken, Berksan sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Zerrin Özer ve Kutsi ise EXPO’da romantizm rüzgarı estirdi.