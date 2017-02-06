Dumat Ofset Matbaacılık’ın sahiplerinden Cumhur ve Perihan Duru’nun kızları Pelin Duru ile And otomotivin sahibi Necip-Nuriye Atalan çiftinin oğlu Onur Atalan evliliğe ilk adımını attılar.

Öğretmen Pelin Duru ile inşaat mühendisi Onur Atalan görkemli bir nişan töreniyle evkilik yolunda ilk adımı attılar. Bilkent Otel’de gerçekleştirilen nişan töreni genç çiftin aileleri ve dostlarının yanısıra iş ve siyaset dünyasından bir çok ismi konuk etti. Geçtiğimiz yaz ünlü tatil beldesi Çeşme’de tatil yaparken ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan çiftin mutluluğu muhteşem bir nişan töreniyle taçlanırken, davete katılanlar bol bol eğlendiler. Nisan ayında Swiss Otel’de gerçekleşecek düğünle dünyaevine gireceği öğrenilen genç çiftin tören boyunca oldukça heyecanlı ve mutlu bir tablo çizdiler.