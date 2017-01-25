Dumat Ofset Matbaacılık’ın sahiplerinden Cumhur ve Perihan Duru’nun kızları Pelin Duru ile And Otomotiv’in sahibi Necip-Nuriye Atalan çiftinin oğlu Onur Atalan evliliğe ilk adımlarını attı.

Öğretmen Pelin Duru ile inşaat mühendisi Onur Atalan görkemli bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Bilkent Otel’de gerçekleştirilen nişan töreni genç çiftin aileleri ve dostlarının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından birçok ismi konuk etti. Geçtiğimiz yaz, ünlü tatil beldesi Çeşme’de tatil yaparken ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan çiftin mutluluğu muhteşem bir nişan töreniyle taçlanırken, davete katılanlar bol bol eğlendiler. Nisan ayında Swiss Otel’de gerçekleşecek düğünle dünyaevine gireceği öğrenilen genç çiftin tören boyunca oldukça heyecanlı ve mutlu bir tablo çizdiler.