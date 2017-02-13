Cemiyet hayatının güzel ve başarılı ismi Esra İnceefe, tasarımlarıyla deriyi birbirinden şık hallerde yorumluyor…

Deri her yerde! İster elbise olarak ister ceket olarak kombinlerinize ekleyebileceğiniz deri parçalar karizmatik bir hava oluşturmanızı sağlayacak…

Siyah deri bir elbise rahatlıkla kombinleyebileceğiniz farklı aksesuarlarla her seferinde ayrı bir şıklık yaratarak dolabınızın kurtarıcı parçası olacak…

Son dönemlere damgasını vuran süet elbiseler ile şıklık ve rahatlığı bir arada sergileyebilirsiniz…