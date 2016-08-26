Başarılı sporcu Ertan Buğra Erdoğan ile Aynur Ulum Wishes Garden’da rüya gibi bir düğün ile hayatlarını birleştirdiler.

H2o ‘nun kurucuları arasında yer alan Ertan Buğra Erdoğan ve Aynur Ulum geçtiğimiz Aralık ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardı. Geçen hafta renkli bir düğün töreniyle davetlilerini kabul eden çift nikah masasına el ele yürüdü. Şıklıklarıyla göz dolduran ikili misafirler tarafından saatlerce alkışlandı. İlk danslarını konukları huzurunda gerçekleştiren ikili, düğünün ardından balayı adresleri olan Amerika’ya uçtu.