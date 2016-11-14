Erken doğan bebeklerin ve ailelerin yaşama bağlanma umudu olan Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER), hayat verdiği sosyal sorumluluk etkinliklerine bir yenisini ekledi.

Sosyal yaşamın ünlü isimleri, ERDODER için Les Ottomans Hotel içinde bulunan Park Şamdan’da bir araya gelirken ERDODER Yönetim Kurulu Başkanı Canan Göztepe konuklarını kapıda karşıladı. Konukların gelmesinin ardından yemeğe geçilirken, misafirlere ERDODER’in önceki projeleriyle ilgili bilgiler sunuldu. Davette tüm detaylarla yakından ilgilenen ERDODER Yönetim Kurulu Üyeleri davetin kusursuz geçmesini sağladılar. Canan Göztepe’nin konuşmasıyla başlayan davet, davette emeği geçen Aslı Göncer ve Zeynep Süt’e birer plaket takdim edilmesiyle devam etti. Plaket töreninin sonrasında ise, Aslı Göncer’in derneğe bağışladığı mücevher, davette bilet alarak çekilişe katılan konuklardan Gül Ergi’ye çıkarken çekiliş sonrasında Gül Ergi yüzüğüyle poz verdi. Akşam saatlerine kadar devam eden davetin sonunda Canan Göztepe tüm konuklarını uğurlayarak, katılımları dolayısıyla teşekkür etti.