Bol kahkahalı bir aşk filmi olan BKM yapımı ‘El Değmemiş Aşk’ın galası Zorlu Cinemaximum’da yapıldı.

2016-2017 sezonunun ilk galası olma özelliğini de taşıyan ‘El Değmemiş Aşk’ın galasında filmi izlemeden önce kırmızı halı seramonisinde basın ile buluşan yönetmen Umut Kırca ve oyuncular; Emre Karayel, Ceren Moray, Begüm Kütük Yaşaroğlu, Cem Kılıç, Haldun Boysan, Gülsüm Alkan, Ferdi Akarnur ve Merve Han eğlenceli sohbetleriyle herkesi güldürdü. Filmi izlemek için salona geçen davetliler; iki aşk arasında kalan Zafer (Emre Karayel)’in eğlenceli hikayesini kahkahalar ile izleyip dakikalarca alkışladı. Galaya kızı Ayşe Kırca ile katılan Oya Başar, oğlunun yönetmeliğini yaptığı filmde büyük bir keyif ve gururla konuk oyuncu olarak rol aldığını söyledi.