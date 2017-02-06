Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Afitap Akıncı yeni yaşını dostları ile birlikte Kırık Plak Çayyolu’nda düzenlenen bir davetle kutladı.

Kırık Plak Çayyolu’nda gerçekleşen davet, sosyal yaşamın tanınan isimlerini bir araya getirdi. Uzunca bir masa oluşturan davetliler önce akşam yemeği yediler. Canlı müziğin başlamasıyla eğlence de başladı. Hep beraber 80’ler ve 90’lar müziklerinden oluşan canlı müzik eşliğinde dans eden misafirler doyasıya eğlendi. Yeni yaşını kutlayan Afitap Akıncı dostlarıyla tek tek ilgilendi. Oldukça eğlenceli geçen partide bol bol fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarında paylaşan misafirler, yoğun iş hayatının stresini doyasıya eğlenerek attılar.