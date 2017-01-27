BMD, KMD, TURYİD ve TÜRES’in öncülüğünde toplumsal, refah ve güven duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan ‘Hayatına Sahip Çık’ sivil toplum hareketine bir çok kesimden büyük destek geliyor.

Ağaoğlu Turizm Grubu’nun şehir kulübü, spor ve yaşam merkezi MyClub’Bahçelievler, üyeleri için MyClub’Bahçelievler şubesinde, yeni yılın ilk partisini düzenledi. Duygu Su Gülpınar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen partiye gecenin onur konuğu Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu da katılarak hem çalışanlarına hem de genç sevgilisine büyük destek vererek “Hayatına sahip çık” kampanyasına katkıda bulundu. Şehir kulübü, spor ve yaşam merkezi Ağaoğlu MyClub, yapmış olduğu yeniliklere her gün bir yenisini daha ekleyerek, pop müziğinin başarılı ismi Ece Seçkin ile Ağaoğlu MyClub’Bahçelievler üyelerine eğlenceli ve bir o kadar da unutamayacakları gece yaşattı.