Loreal markasının ürün grubunda yer alan Yves Saint Laurent ve Giorgio Armani markaları, yeni sezona ait ruj ve parfüm lansmanlarını Ankaralılar ile buluşturdu.

Yves Saint Laurent Beaute markası, modern zamanın özgür, sıra dışı ve tutkulu kadınını tanımladığı yeni ürünü Mon Paris parfüm lansmanını Panora AVM’de bulunan Sephora mağazasında yoğun katılım ile gerçekleştirdi. Dünya’nın en iyi kozmetik markaları arasında yer alan Yves Saint Laurent Beauté, marka temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen davette katılımcılar genç ve dinamik makyaj trendleri hakkında bilgilendirildi.

Giorgio Armani markası Ankara’nın en ünlü caddesi olan Tunalı Hilmi’de bulunan Sevil Parfümeri’de gerçekleştirdiği davet ile yeni nesil kırmızı rujlarını tanıttı. Davetliler Giorgio Armani’nin profesyonel makyaj sanatçılarına merak ettiklerini sorma şansına sahip olurken yeni koleksiyon rujları da deneyimleme imkanı buldu