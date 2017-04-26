Dumat Ofset’in sahiplerinden Cumhur Duru ve Perihan Duru çiftinin kızları Pelin Duru ile And Otomobil’in sahiplerinden Necip Atalan ve Nuriye Atalan’ın oğlu Onur Atalan şık bir düğün ile hayatlarını birleştirdiler.

Ocak ayında Bilkent Otel’de nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atan genç çiftin Swiss Otel’de gerçekleşen düğün törenine iş ve siyaset dünyasından 700’ü aşkın seçkin davetli katıldı. Tüm davetlilerin huzurunda birbirlerine evet cevabını veren ve aşklarını resmileştiren genç çift balayı için ise Singapur ve Bali’yi tercih etti.