Başarılı iş kadını ve moda tasarımcısı Günsel Ülkü, Couture Koleksiyonu’nu Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn’da düzenlediği özel bir davet ile tanıttı.

Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan ev sahipliğinde gerçekleşen ve iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette, Günsel Ülkü’nün İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’da birçok noktada satışa çıkacak olan Couture Koleksiyonu sergilendi. Davette 2017 Ocak ayında Amerika’da satışa sunulacak modellerin de ön tanıtımı yapıldı. Azizoğlu Halkla İlişkiler’in organizasyonunu yaptığı davette, konuklar yeni koleksiyonu çok beğenirken, Ülkü’den koleksiyonun detayları hakkında da bilgi aldılar. Tasarımcı Günsel Ülkü, markası ”L’Atelier d’Existence” ile yurt dışında birçok ülkede satışı yapılan koleksiyonlarını, Türkiye’de Nişantaşı’ndaki showroom’unda ve www.gunselulku.com online alışveriş sitesinde, yurt dışında ise İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’da birçok noktada satışa sunuyor.