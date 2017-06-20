Prematüre bebeklerin hayata tutunmaları için çalışmalar gerçekleştiren Erken üyeleri ve destekçileri düzenlenen iftar davetiyle bir araya geldi. Sosyal yaşam dünyasından ünlü isimlerin katıldığı iftar daveti Fairmont Quasar Istanbul’da gerçekleşirken, davetin tüm masraflarını üstlenen Uğur Batur gecede özel bir müzayede de düzenledi.

İftar öncesinde konukları Erdoder Başkanı Canan Göztepe ve Uğur Batur birlikte karşılarken, Batur müzayedede yer alacak ürünler hakkında bilgiler de sundu. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte masalarına geçen konuklar Fairmont Quasar Istanbul’un mutfağindan çıkan özel lezzetler eşliğinde oruçlarını açtılar. Yemeğin ardından ise Canan Göztepe kısa bir konuşma yaparak katılan tüm konuklara teşekkürlerini sundu. Bu özel davetin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Uğur Batur’a bir plaket takdim eden Göztepe, Uğur Batur sayesinde toplanan tüm bağışlar vakfa kalacak ve bizde buradan gelen parayı Gaziantep’te açılacak olan “yeni doğan yoğun bakım ünitesi” için kullanacağız dedi. Konuşmaların ardından ise müzayedeye geçildi. Uğur Antik’in ürünlerinin açık arttırmaya çıktığı davetin sonunda konuklar birbirinden değerli antika parçaları satın aldılar. Müzayedenin ardından gece son bulurken çıkışta konuklara Örnek Cam Porselen by Güniz İyianlar’ın hazırladığı şık hediyeler verildi