İstanbul Levent’te hizmete giren son teknoloji ürünlere sahip Diş Levent Hastanesi’nin açılışına iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

600 metre kare alana sahip ve 9 ayrı doktor ile hizmet verecek hastane, bebek yaştaki çocuklardan her yaştan hastaya hitap edecek. İş adamı Kadir Yücelbaş ile 5 doktorun bir araya gelerek hizmete soktukları Diş Levent Hastanesi’nde çene cerrahisinden implanta, petedontiden ortodontiye kadar her alanda uzman hizmet verilecek. Kadir Yücelbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetinde ünlü hanımlar diş sorunlarıyla ilgili uzman doktorlardan bilgi alıp tedavi için randevu almayı ihmal etmedi.