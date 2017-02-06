Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, “Ölçülü beslenin, sağlıklı yaşayın!” felsefesi ile hazırladığı tarifleriyle bizlerle buluşuyor…

CHİASEED PUDİNGi

1 çay bardağı süt

6-7 çilek veya yaban mersini

1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu

1,5 yemek kaşığı çiya tohumu

2 tam ceviz

2-3 adet hurma

1,5 yemek kaşığı kaşığı çiya tohumu 1 çay bardağı sütün içine konur 2 saat (veya 1 gece önceden) dolapta bekletilir. Jel kıvamına geldiğini göreceksiniz. Diğer malzemelerle karıştırılarak tüketilir. Üzeri mevsim meyveleriyle süslenebilir.

PANCAR DETOKSU

100 gr pancar

1 kivi

3 yaprak kıvırcık marul

100 gram ıspanak

Yarım yeşil elma

1 adet limon

1 çay bardağı su

Malzemeler, 1 çay bardağı suyun yardımıyla katı meyve sıkacağından geçirilir, üzerine 1 adet limon suyu eklenir.

PORTAKAL ÇANAĞINDA KEREVİZ SALATASI 4 kişilik ( 1 porsiyon 80 kalori)

1 adet kereviz

1 yeşil elma

200 gr süzme yoğurt

2 yemek kaşığı hardal

5-6 adet iri dövülmüş ceviz

1 adet limon suyu

4 adet portakal

Dereotu

Karabiber

Az tuz

Rendelenmiş kereviz ve elmaya, robottan geçirilmiş diğer malzemeler eklenerek ikiye bölünüp içleri çıkartılmış portakal çanaklarında servis edebilir, üzerini ceviz ve dereotuyla süsleyebilirsiniz…