Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, “Ölçülü beslenin, sağlıklı yaşayın!” felsefesi ile hazırladığı tarifleriyle bizlerle buluşuyor…
CHİASEED PUDİNGi
1 çay bardağı süt
6-7 çilek veya yaban mersini
1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu
1,5 yemek kaşığı çiya tohumu
2 tam ceviz
2-3 adet hurma
1,5 yemek kaşığı kaşığı çiya tohumu 1 çay bardağı sütün içine konur 2 saat (veya 1 gece önceden) dolapta bekletilir. Jel kıvamına geldiğini göreceksiniz. Diğer malzemelerle karıştırılarak tüketilir. Üzeri mevsim meyveleriyle süslenebilir.
PANCAR DETOKSU
100 gr pancar
1 kivi
3 yaprak kıvırcık marul
100 gram ıspanak
Yarım yeşil elma
1 adet limon
1 çay bardağı su
Malzemeler, 1 çay bardağı suyun yardımıyla katı meyve sıkacağından geçirilir, üzerine 1 adet limon suyu eklenir.
PORTAKAL ÇANAĞINDA KEREVİZ SALATASI 4 kişilik ( 1 porsiyon 80 kalori)
1 adet kereviz
1 yeşil elma
200 gr süzme yoğurt
2 yemek kaşığı hardal
5-6 adet iri dövülmüş ceviz
1 adet limon suyu
4 adet portakal
Dereotu
Karabiber
Az tuz
Rendelenmiş kereviz ve elmaya, robottan geçirilmiş diğer malzemeler eklenerek ikiye bölünüp içleri çıkartılmış portakal çanaklarında servis edebilir, üzerini ceviz ve dereotuyla süsleyebilirsiniz…