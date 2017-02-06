Dilara Koçak’tan Sağlık Lezzetler

    Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, “Ölçülü beslenin, sağlıklı yaşayın!” felsefesi ile hazırladığı tarifleriyle bizlerle buluşuyor…

    CHİASEED PUDİNGi

    1 çay bardağı süt
    6-7 çilek veya yaban mersini
    1 tatlı kaşığı keçiboynuzu unu
    1,5 yemek kaşığı çiya tohumu
    2 tam ceviz
    2-3 adet hurma

    1,5 yemek kaşığı kaşığı çiya tohumu 1 çay bardağı sütün içine konur 2 saat (veya 1 gece önceden) dolapta bekletilir. Jel kıvamına geldiğini göreceksiniz. Diğer malzemelerle karıştırılarak tüketilir. Üzeri mevsim meyveleriyle süslenebilir.

    PANCAR DETOKSU
    100 gr pancar
    1 kivi
    3 yaprak kıvırcık marul
    100 gram ıspanak
    Yarım yeşil elma
    1 adet limon
    1 çay bardağı su
    Malzemeler, 1 çay bardağı suyun yardımıyla katı meyve sıkacağından geçirilir, üzerine 1 adet limon suyu eklenir.

    PORTAKAL ÇANAĞINDA KEREVİZ SALATASI 4 kişilik ( 1 porsiyon 80 kalori)
    1 adet kereviz
    1 yeşil elma
    200 gr süzme yoğurt
    2 yemek kaşığı hardal
    5-6 adet iri dövülmüş ceviz
    1 adet limon suyu
    4 adet portakal
    Dereotu
    Karabiber
    Az tuz
    Rendelenmiş kereviz ve elmaya, robottan geçirilmiş diğer malzemeler eklenerek ikiye bölünüp içleri çıkartılmış portakal çanaklarında servis edebilir, üzerini ceviz ve dereotuyla süsleyebilirsiniz…

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