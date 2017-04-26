Derin Anne olarak bilinen Bebek İşaret Dili Eğitmeni Tuba Üstün, öğrencilerinin annelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir davet düzenledi.

La’ganita Restaurant’ta gerçekleştirilen davete Derin Anne Oyun Grubu’nda bulunan çocukların aileleri katıldı. Derin Anne Etkinlik Merkezi’nde sık sık bir araya gelen ve hep birlikte büyük bir aile profili çizen misafirlerin çocukları bir yandan oynarken diğer yandan bol bol sohbet etme imkanı buldular. Misafilerini kapıda karşılayarak tek tek ilgilenen Tuba Üstün ise örnek bir misafirperverlik sergiledi.