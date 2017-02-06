Türkiye’de iik kez kurulan ve kreş çağındaki çocuklara işaret dili ve oyun grupları oluşturarak eğitim veren Derin Anne Etkinlik Merkezi, Çocuk İşaret Dili ve Oyun Grubun’da yılın ilk partisi düzenlendi.

Angora Evleri’nde bulunan eğitim merkezinde düzenlenen partide oyun grubunda yer alan çocukların aileleri keyifli bir brunch etkinliğinde bir araya geldi. Derin Anne Etkinlik Merkezi’nin Sahibi Tuba Üstün, eşi Gökhan Üstün ve oğlu Derin ile birlikte tüm misafirlerini kapıda karşıladı. Eğlenceli bir ortamda gerçekleşen partide çocuklar bir yandan oynarken aileler ise bol bol sohbet etme imkanı buldular. Sıkça kahkaha seslerinin yükseldiği davette 2017 yılının gelişi için bir pasta kesildi. Pasta kesilirken büyük bir aile fotoğrafı çektiren misafirler Üstün ailesine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Büyük bir aile olduklarını dile getiren Tuba Üstün ise davete gösterilen ilgiden oldukça memnun görünüyordu.