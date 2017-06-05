VAKIF 2000 tarafından 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i anma programı düzenlendi. Programa dernek üyelerinin yanı sıra seçkin konuklar katıldı.

Başkanlığını Eski Bakanlardan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in yaptığı 2000’li Yıllarda Türkiye Stratejik, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Vakfı (VAKIF 2000) tarafından Ankara’da “Demirel Efsanesi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i Anarken” konulu toplantı düzenlendi. Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen toplantıda Demirel Efsanesi’ başlıklı panelde yakın çevresi usta siyasetçiyi anlattı.