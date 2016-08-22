Aston Martin’in ‘İkinci Yüzyıl’ planı çerçevesinde piyasaya sürdüğü ilk ürünü olan DB11; tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Eylül ayında piyasaya sürülecek olan DB11, tüm dünyadaki otomobil severler tarafından takip edilen otorite yayınlardan tam puan aldı.

Aston Martin tarafından tasarlanan 5,2 litrelik ikiz turbolu V12 motorundan güç alan DB11, otomotiv yazarları tarafından test edildikten sonra performansına dair yorumları tüm Aston Martin ailesini gururlandırdı. Aston Martin’in yeni bir tasarımının müjdesini veren DB11; estetiğiyle marka için bir dönüm noktası niteliği taşıyor.