Mucize diyetler, sıkı egzersizler hayatımıza girdiği hızla, hayatımızdan ayrılıyor. Nedense hevesimiz çabuk geçiyor ve kısa sürede eski halimize dönüyoruz. Aslında uzun süre daralmaya, bunalmaya gelemiyoruz. Ama basit, ancak sağlam bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle hormonlarınızı dengeleyebilir, enerjinizi artırabilir, genel sağlık seviyenizi yükseltebilir, daha genç ve güzel gözükebilirsiniz. Evet iddia ediyorum, dünyadaki en pahalı ve ünlü kırışıklık kremlerinin bile başaramadığı gençleştirici etkiyi yaşam tarzınızdaki küçük değişikliklerle elde edebilirsiniz. Hangi yaşta olursanız olun bu değişiklikler; günlük yaşam konforunuzu artıracak, ömrünüzü uzatacak.

1. Sabah kahvesi ritüelinden vazgeçin!

Güne kahve ile başlamak pek çoğumuzun vazgeçilmez ritüelidir. Ancak, vücudumuzu uyandırmanın en sağlıklı ve doğru yolu bu değil. Biz uyurken adrenalin bezlerimiz sessizdir ve bizi uyandırmak için gece 03:00 ya da 04:00’te çalışmaya başlarlar. Siz sabahın köründe boş midenize bir fincan kahveyi boşalttığınızda adrenalin bezlerinizin suratına okkalı bir tokat atmış oluyorsunuz. Sabahları kahve içmeyin demiyorum, ancak aç karnına sadece kahve içmek adrenalin bezlerinizi mahvediyor. Bunun yerine protein bakımından zengin küçük bir sandviç yemek ve yanında kahve içmek ya da kahvenize Hindistan cevizi yağı eklemek daha doğru alternatifler olacaktır. Bu sayede kahvenin, kafeinin olumsuz ve katı etkilerini yumuşatmak, beslenme ihtiyacınızı karşılamak mümkün.

2. İyi ve sık beslenin!

“İyi beslenmek” ifadesiyle neyi kast ettiğimizi artık hepiniz biliyorsunuz. Sağlıklı ve doğal beslenin bir de sık aralıklarla yiyin, için. Diyet yaparken az yemek gerektiği inancına paralel olarak genelde çok uzun süre aç kalmak tercih edilir ve aslında bu uygulama daha çok kilo almaya, metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur. Yeterince besleyici, sağlıklı protein ve yağlardan zengin şekilde beslenmediğimizde başta tüm vücut sağlığımız olmak üzere kilo verme sürecimiz de kötüye gider. Her öğünümüz küçük miktarda zeytinyağı, fındık yağı, avokado yağı içermeli, protein ve yeşillikler olmazsa olmazımız olmalıdır. Bir de büyük öğünlerimizi gündüz içinde yemeye çalışmalıyız. Kahvaltı, öğle öncesi atıştırmalığı, öğle yemeği, öğleden sonra atıştırmalığı gibi ana ve ara öğünler saat 5’e kadar bitmeli ve hepsi de kesinlikle olmalı. Saat 6’ta da akşam yemeği yenmeli ve bu saatten sonra sadece çok hafif meyve ya da haşlanmış sebze tüketilmeli.

3. Buğdayı hayatınızdan çıkarın!

Kepekli, kepeksiz, yarı tahıllı, tam tahıllı gibi buğday bazlı besinleri yaşamınızdan çıkarmanız en iyisidir. Çünkü tahıllı besinlerin hemen hepsi az ya da çok şekere dönüşecek, insülini artıracaktır. Çok sağlıklı gibi görünen tam tahıllı buğday ürünleri bile saatler sonra içinizde bazı çatışmalara sebep oluyor. Hem canlı hem de enerjik olabilmek, uyanık kalabilmek istiyorsanız buğday ve buğday ürünlerinden uzak durun.

4. Saat 3’ü beklemeyin, 2 buçukta sağlıklı bir atıştırmalık tüketin!

Saat 12 – 12 buçuk gibi öğle yemeğinizi yediniz ve gayet sağlıklı, mutlu, huzurlu ve toksunuz. Ancak bu uzun sürmeyecek saat 3 gibi tatlı bir atıştırmalık için can atıyor olacaksınız. Çünkü bu saatlerde kortizol seviyemiz düşer. İşte bunun önüne geçmek için tatlı ihtiyacından çıldırmak üzere olmayı beklemeyin, saat 2 buçuk gibi sağlıklı bir şeyler atıştırın. Örneğin; yanınızda taşıdığınız bir kase yoğurdun içine dilimlenmiş bir elma, 3-4 çilek ya da 3 tam ceviz burada hayat kurtarıcı olabilir.

5. Televizyonu açmadan önce gevşemek için biraz meditasyon iyi gelir!

İş yerinde geçirdiğiniz uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiniz, televizyonu açtınız, diz üstü bilgisayarınızı da kucağınıza aldınız, şimdi rahatlamak istiyorsunuz. Üzgünüm, ancak bu şekilde rahatlayamayacaksınız, dinlenemeyeceksiniz. En sevdiğiniz televizyon programı yorucu ve stresli bir günün ardından ne sizi rahatlatır, ne de gençleştirir. Gevşemek, rahatlamak, dinlenmek istiyorsanız televizyon karşısında pasif bir şekilde durmak işe yaramaz. Bu şekilde kalp atış hızınız düşer, kan basıncınız da düşer, oksijen tüketiminiz azalır, kortizol seviyeniz de çok aşağılarda kalır. Bunun yerine kanepeye yığılıp kalmadan önce taytınızı, eşofmanınızı giyin ve halının ya da bir egzersiz matının üzerinde 10-20 dakika süre ile diyaframdan nefes alarak meditasyon yapın. Bu size iyi gelecek.

6. Bir uyku rutini oluşturun!

Uyku candır, ancak kaliteli ve düzenli uyku ise sağlıktır. Bir araştırmaya göre; 70 milyon Amerikalı uykusuzluk sorunu yaşıyor ve kalitesiz uykudan dolayı sağlık sorunları yaşıyor. Eminim bu oran ülkemizde de çok yüksektir. Deliksiz bir uyku çekmek, uyandığınızda gerçekten dinlenmiş olmak için uyku öncesinde sizi rahatlatacak bir ritüeliniz olsun. Benden size öneri; yatağa girmeden önce 20-30 dakika boyunca uykuya, yatmaya hazırlanın. Elektronik aletlerinizi kapatın, bulunduğunuz ortamın aydınlanma seviyesini düşürün. Uykuya dalmaya yardımcı olduğu bilinen lavanta yapraklarını çarşafınızın altına ya da yastığınızın içine koyun. Elinizi, yüzünüzü yıkayın, dişlerinizi fırçalayın, ellerinize, yüzünüze nemlendirici sürün. Her gece yaklaşık aynı saatlerde aynı ritüeli tekrarlarsınız, emin olun bir hafta sonrasında siz daha yüzünüzü yıkarken gözlerinizden uyku akıyor olacak ve bebekler gibi deliksiz uyuyacaksınız.