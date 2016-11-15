Türk Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin 93. yılı sebebiyle balo düzenledi.

Cumhuriyet Balosu’nda Zuhal Olcay sahne aldı. TED Koleji mezunu çok sayıda tanınan isim Cumhuriyet Balosu’na katıldı. Geceye TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ev sahipliği yaptı. Pehlivanoğlu, açılış konuşmasında Türk Eğitim Derneği’nin neredeyse Cumhuriyet ile aynı yaşta olmasının gururunu yaşadıklarını belirterek: “Biz TED mezunları olarak yoksul çocukların da eğitim hakkına sahip olabileceği bir vatan istiyoruz. Son zamanlarda kültürel farklılıklarımızın aslında birer zenginlik olduğunun anlaşılmasını istiyoruz. Bu güzel vatanın havasında daha fazla demokrasiyi, çağdaşlığı, insan haklarını istiyoruz” dedi.