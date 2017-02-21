Ümit Kemal ve Serpil Tüfekçi çiftinin kızları Damla Tüfekçi ile Şule-Ertuğrul Perçiner çiftinin oğulları Etkin Perçiner, Bilkent Otel’de gerçekleşen düğün töreniyle dünyaevine girdiler.

Damla Tüfekçi ve Etkin Perçiner Bilkent Otel’de düzenlenen tören ile hayatlarını birleştirdi. Ortaokul arkadaşı olan genç çift, uzun yıllar görüşmedikten sonra tesadüfen özel bir davette karşılaştılar. Altı ay gibi kısa bir sürede evlenme kararı alan mutlu çift şık bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Tüm misafirlerin yerini almasının ardından heyecanla nikah masasına gelen çift büyük alkışlar ve coşku içerisinde nikah memurunun sorusuna evet dedi. Aşklarını tüm davetlilerin önünde resmileştiren genç çift balayı için Monte Carlo’yu tercih etti.