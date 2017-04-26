Görme engelli çocukların yaşıtlarıyla aynı okullarda eğitim görmeleri için çalışan Parıltı Derneği, Beymen Home ile iş birliği sonucu ‘Parıltı’ isimli oda kokusunu tasarladı.

Türkiye’de 0-18 yaş arası görmeyen ve engelli çocukların kendi yaşıtlarıyla aynı okullarda okumalarına destek olmaya çalışan Parıltı Derneği, Beymen Home iş birliğinde ortak bir projeye imza attı. Aromaterapi Uzmanı Dr. Aslı Yazıcıoğlu desteğiyle görme engelli çocukların tasarladığı “Parıltı” isimli oda kokusu önceki gün Beymen Home Zorlu Center’da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Kokunun ilham verici gücünden yola çıkılarak 7-14 yaş arası çocuklar tarafından tasarlanan oda kokusunun üst notalarında portakal ve diğer turunçgiller kullanıldı. Çocukların hissettiklerinden ilhamla tasarlanan oda kokusu, altı hafta boyunca yaklaşık 20 saat süren atölye çalışmasıyla hazırlandı. Oda kokusunun satışından elde edilecek gelirin tamamı Parıltı Derneği’ne aktarılacak.