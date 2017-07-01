Coca Cola İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Ankara’nın seçkin işletme sahipleri için iftar yemeği düzenledi. Kentpark Marlinda Restaurant’ta düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda işletme sahibi ve yönetici katıldı.

İftara katılan konuklar işletmeler ve gelecek planlarıyla ilgili sohbet edip birbirleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Coco Cola Yöneticisi Kemal Özdendir gelen her konukla yakından ilgilenerek örnek bir misavirperverlik sergiledi. Konuklar yemeklerin ardından tertiplediği iftar yemeği için Özdendir’e teşekkür etti.