

Yaz mevsimi yaklaşırken tüm hastalarımızın ortak problemi yazın mevcut lekelerin artması ya da yenilerinin eklenmesi şeklindedir. Dolayısı ile güneş mevsimi olan yaz, birçok hastamızın korkulu rüyası olabilmektedir. Dermatolog Dr. Yelda Bice Terzioğlu lekelerden korunma ve leke sonrası tedavi yöntemlerini anlatıyor…



Yaz sürecinde cilt lekeleri için tedavilere ara verilmeli mi?

Ne yazık ki cilt lekelenmesi ırksal özelliklerimiz ve içinde bulunduğumuz coğrafya nedeni ile en sık yaşadığımız ve gördüğümüz cilt problemlerinden biridir. Cilt lekeleri melasma dediğimiz derin lekelerden, efelid dediğimiz çillenmelere, lentiginler dediğimiz güneş ve yaşa bağlı oluşan birçok cilt lekesi tipine uzanan geniş bir yelpazede tanımlanmaktadır.

Tüm bu leke tipleri; yaş, genetik faktörler, hormonal sebepler, ilaç kullanımı gibi daha birçok sebeple oluşabilmektedir ve kişinin güneşe korumasız maruz kalması ile de lekenin ortaya çıkışı kolaylaşmaktadır.

Amaç; cilt sağlığının korunması…

Lekenin tipi ne olursa olsun, tedavi öncesinde, tedavi sırasında veya sonrasında yapılması gereken en önemli şey; güneş korumasının doğru şekilde yapılmasıdır. Bu da, güneş koruma faktörlü ürünlerin doğru kullanılması demektir. Gün içerisinde tekrarlarla ve gerekirse gün ışığının dik ulaştığı saatlerde açık alanda bulunmayarak ya da ek koruyucu önlemler alarak hareket etmek gerekir. Aslında bu koruma sadece lekeler için değil, güneşin kanser öncüsü lezyonlar ve fotoyaşlanma dediğimiz cilt yaşlanmasına neden olan etkisi nedeni ile de gerekli olan bir durumdur.

Yazın da gerekli durumlarda tedavilerde lazerleri kullanabiliyoruz…

Aslında dokuya kontrollü hasar verdiğimiz birkaç lazer tipi hariç, bilinenin aksine, lazerleri yaz döneminde de epilasyon, akne, cilt yenileme, gözenek sıkılaşması,cilt tonlaması gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Tabii ki işlemin yapıldığı gün ve ertesi gün, yapmamız gereken şey; güneş maruziyetinden korunma sürecini koruyucu kremlerle devam ettirmektir. Hatta kişinin cilt tipi koyulaşmadığı sürece lazer epilasyon tedavilerine bile rahatlıkla devam edebiliyoruz.

Leke tedavilerinde lazerlerin yeri…

Tedavi noktasında eskiden yaz sürecini ağırlıklı olarak koruma süreciyle geçirirken şu an elimizin altındaki tedavi yöntemlerimiz sayesinde yazın da tedavi süreçlerine devam edebiliyoruz. Tabii ki lekede özellikle melasma tipinde soyucu tedaviler değil, pigment dediğimiz lekeyi oluşturan maddeye ulaşıp pigmenti parçaladığımız lazer tipleri yani Q anahtarlı Nd YAG lazerler ağırlıklı kullanabildiğimiz lazerlerdir. Bu tedavi yönteminde cilt yüzeyinde bir hassasiyet oluşturmadığımız için günlük yaşantıda gerekli korumaya devam ederek sosyal yaşantımızdan da kopmaya gerek kalmıyor.

Cilt lekeleri için koruyucu tedaviler…

Ayrıca yazın lekede rahatlıkla kullanabildiğimiz bir diğer tedavi yöntemi PRP ve dermapen yani mikroiğneleme sistemini birleştirdiğimiz tedavi sürecidir. Bunun temelinde, deriye mikrohasarcıklarla kendini yenileme gücünü tekrar hatırlatırken kendi kanımızdaki yenileyici hücreleri de bölgeye vererek bu gücü artırabiliyoruz. Bu tip tedavileri mevsim itibari ile mevcut tedavilerin devamı, idamesi gibi kullanabildiğimiz gibi yaz sonu leke tedavilerinde birinci basamak tedaviler olarak da uygulayabiliyoruz.

Bu arada yapılabilecek medikal bakımlar, cilt altı dokuyu desteklemek güneşe karşı dışarıdan koruma faktörlü güneşten koruyucu ürünlere destek olmak için, cilt altı dokuya yaptığımız doku yenilenmesini artıran, vitamin kokteylleri mezoterapiler yaz öncesi ve yaz döneminde rahatlıkla yapabildiğimiz tedavilerdir.

Yaz sonunda dermatoloğunuz cilt lekelerinizin durumunu mutlaka değerlendirmeli…

Yaz sonunda tüm bu Q anahtarlı lazerlere, PRP mikroiğneleme sistemlerine ve mezoterapilere ek olarak lekenin tipine göre güneşin etkinliğini kaybettiği mevsim diliminde soyucu lazerli tedaviler, kimyasal peelingler, enzim peelingleri, leke serumları ve lekeye yönelik mezoterapiler gibi tedavileri tek başına veya kombine olarak da devreye sokabiliyoruz.

Tüm leke hastalarımıza bu işin uzmanı dermatolog doktorlar olarak önerimiz, tedavili ya da tedavisiz olarak koruyarak geçirilen yaz süreci sonrasında, mutlaka leke yönünden cilt muayenesi yaptırmalarıdır. Çünkü genetik cilt tipimizi değiştirmemiz ve sahip olduğumuz leke yatkınlığımızı tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değildir. Bu sebeplerle leke tedavisindeki ve takibindeki seyrimiz; koruma, aralıklı kontrol ve gerektiğinde yaz sonu ağırlıklı kür tedavilerin devreye sokulması şeklindedir.

Dermatolog Dr Yelda Bice Terzioğlu

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