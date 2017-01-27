

Türkiye’nin en köklü ve saygın üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 50. kuruluş yılını kutluyor.

Milli takımın yıldız futbolcusu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal’ın öncülüğünde, bu köklü ve saygın bilim yuvasında yetişen geleceğin bilim insanlarına bir parça da olsa katkıda bulunmak amacıyla “50. Yılda 50 Tıp Fakültesi öğrencisine eğitim bursu” kampanyası başlatıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimliği himayelerinde gerçekleştiren kampanyaya spor, iş ve sanat dünyasından destek yağdı. 50 tıp öğrencisine 1 yıllık burs kaynağı yaratılması hedeflenirken davet günü bu sayı 100’e çıktı.