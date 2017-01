Ankara cemiyet hayatının seçkin ve sevilen siması Ceren Can’ın doğum günü sebebiyle sürpriz bir parti düzenlendi.

Ankara cemiyet hayatının sevilen siması Ceren Can’ın yeni yaşını kutlamak için sürpriz bir parti tertip edildi. La’Ganita’da düzenlenen parti Ankara cemiyetinin tanınan simalarını biraraya getirdi. La’Ganita Cafe Patisserie’a girdiğinde karşısında uzunca bir masada oturmuş doğum gününü kutlamak için bekleyen dostlarını gören Ceren Can şaşkınlığını gizleyemedi. Dostlarına bu beklemediği sürpriz için tek tek teşekkür eden Ceren Can Doğum günü pastasını keserken yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı kesen Ceren Can daha sonda dostlarının tebriklerini ve hediyelerini Kabul etti. Doğum günü partisine ev sahipliği yapan La’Ganita Café’nin sahibi ve yakın arkadaşı Merve Kalemci’ye özel olarak teşekkür eden Ceren Can oldukça mutlu görünüyordu.