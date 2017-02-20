Ahsen Demirci Welness Club’ın sahibi Ahsen Demirci ve Diyetisyen Neslihan Aktepe’nin konuşmacı olarak katıldığı davette kanser hastası çocuklara yardım eli uzatıldı.

Ahsen Demirci Welness Club önderliğinde düzenlenen organizasyona Ankara sosyal yaşantısının tanınan simaları ilgi gösterdi. B’corner Lounge’da düzenlenen etkinlikte yardımseverler uzun masalar oluşturdu ve hep birlikte kahvaltı yaptılar. Daha sonra güzellik uzmanı Ahsen Demirci ve Neslihan Aktepe’nin kanser hastalığı ile ilgili sunumları gerçekleşti. Kanser hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen etkinlikten elde edilen tüm gelir kanser hastası çocuklara bağışlandı.