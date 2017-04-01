MAG Dergi Genel Yayın Yönetmeni ve Yoga Eğitmeni Beril Çavuşoğlu, Ankara Bera Otel’de gerçekleşen Uyanış Festivali’nde yoga ve meditasyon ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe Ankara cemiyet hayatının birçok tanınan ismi akın etti. Etkinlikte Beril Çavuşoğlu’nun yoga ile ilgili tecrübelerini ve yogaya başladıktan sonra çıktığı ruhsal yolculuğu dinleyen katılımcılar ara ara meditasyon yaparak kendilerini ve zihinlerini dinlendirme fırsatı da buldular. Daha sonra katılımcıların sorularını ve hayatlarıyla ilgili anektodlarını anlatmalarıyla devam eden sunum eğlenceli ve duygusal anlara sahne oldu. Konuşmasının sonunda her insanın kendi hayatında farkındalık yaratması için zihinsel ve meditasyonel birtakım tüyolar veren Beril Çavuşoğlu konuşmasının ardından katılımcılarla bol bol fotoğraf çektirerek bu eğlenceli sunumu ölümsüzleştirdi.