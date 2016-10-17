Ankara cemiyeti Harvey Nichols MAG Lounge’da çok anlamlı bir etkinlik için buluştu.

Ankara cemiyetinin tanınmış birçok ismi Harvey Nichols MAG Lounge’da burslu öğrenciler için buluştu. Beril Çavuşoğlu ve Hülya Akman önderliğinde gerçekleşen etkinliğe Ankara cemiyeti yoğun ilgi gösterdi. Başarılı öğrencilere burs imkanı sağlamak amacıyla gerçekleşen davet astrolog Aylin Yıldız’ın 2017 yılının astrolojik olaylarıyla ilgili sunumunu ile başladı. Astroloji ile ilgili sunumu dikkatle dinleyen davetliler sunumun bitmesinin ardından bol bol sohbet edip hasret giderdiler.