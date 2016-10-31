Zest İstabul, Beymen Kavaklıdere mağazasında Ankaralı modaseverleri ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimiyle buluşturdu.

Zest İstanbul Visits Beymen Kavaklıdere etkinliği bir çok ünlü modacının katılımıyla gerçekleşti. Ferhan İstanbullu Mert Aslan Burcu Esmersoy, Sinem Güven ve Aylin Tahincioğlu gibi bir çok ünlü modacının katılımının yanı sıra Ankara iş ve cemiyet hayatından bir çok bilinik isim katıldı. Seçilmiş markalardan özel ürünlere yer verilen etkinlikte davetliler ünlü modacılardan kıyafet ve aksesuar seçimleri konusunda yardım aldılar.