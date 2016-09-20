Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Club’ın beğenilen çizgilerinin altında yatan ekip çalışmasını ve ilham kaynaklarını anlatıyor…

Beymen Club nasıl bir idealin peşinde bu noktalara geldi?

Beymen Club çok önemli bir değişim süreci geçirdi. Bu sürece başlarken büyük bir danışman ekibi ile birlikte ilerledik ve detaylı araştırmalar gerçekleştirdik. Biz de tasarım ekibi olarak; araştırmalardan çıkan sonuçlar doğrultusunda, markanın özüne dönüp geleneği koruyarak koleksiyonları yaratmaya başladık.

Yaratmak istediğimiz değer her ne kadar doğadan ilham alsa da hepimiz şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla, ana amacımız; şehirde yaşayanların ihtiyaçlarına karşılık verebilmek. Hiç kimse şu anda sıkıcı bir imaj çizmek istemiyor, herkes günceli ve modayı takip ederek beğenilmek istiyor. Bizim isteğimiz sevenlerimize beğendikleri ve sahip olmaktan mutluluk duyacakları koleksiyonlar sunabilmek.

Beymen Club markasını ve tasarımlarını nasıl tanımlarsınız?

Gelenekten beslenen çağdaş bir şehir markası… Beymen Club çok önemli bir marka, kırka yakın mağazamız var. Ayrıca yarattığı gündem itibarıyla da önem taşıyor. Hep şunu söylüyorum; insanlar için özel anlarını yeniden yaratabilen güçte ürünler tasarlamak istiyoruz. Mesela, bir müzik dinlersin, senin için çok özel bir anı hatırlatır ya da bir koku duyarsın, sana bir anı hatırlatır. Bizim de istediğimiz şey bu; o anların ürünlerini yaratabilmek. O yüzden ürünlerin içerisine eklediğimiz detaylarda ya da formatta bunu sağlamaya çalışıyoruz. Stili hedef alan ama modayı aslında çok fazla umursamayan bir marka amaçladık. Bu bahsettiğim kodların hepsi mağaza tasarımlarında dahi var. Kendimize verdiğimiz sözler var, anayasa gibi çok özel bir kitapçık bu ve her anlamda ona sadık kalmaya çalışıyoruz.

Günümüzde onca koşuşturmanın, onca değişkenin arasında kıyafet tercihleri daha rahat ve kullanışlı alternatiflere doğru yöneliyor. Bu yönelim insanları belirli kalıplara sıkıştırıyor. Beymen Club ise tüm bu sıradanlıktan sıyrılmanız için günlük giyimin en şık ve güncel haline, heyecan verici tasarımlarıyla hayat veriyor.

Beymen Club şu an serüvenine başlarken hedeflediği noktanın neresinde?

Beymen Club, geleneklerden beslenen ve bunu günümüze adapte eden bir ruha sahip. Çok büyük bir hazineyi her sezon yenilikler katarak gözler önüne seriyor. Beymen Club’a sadece ürün olarak değil, marka olmanın tüm gereklilikleri anlamında yani pazarlamadan reklama, mağazalardan personeline kadar çok büyük bir yatırım yapılıyor. Son birkaç sezondur da müşterilerimiz tarafından hissedilen ve çok olumlu karşılanan enerjik değişim bu koleksiyonda kendini çok daha fazla belli ediyor.

Sonbahar Kış koleksiyonu nelerden ilham alıyor?

Beymen Club, 2016 Sonbahar/Kış sezonunda modern kadın ve erkeği yeni vazgeçilmezleriyle buluşturuyor. Beymen Club dokunuşlarıyla zamanın ruhunu yakalayan tasarımlarda kullanılan renkler, geometrik ve grafik desenler yeryüzünün kuşbakışı görüntüsünden izler taşıyor. Günlük giyimin en şık ve güncel haline, heyecan verici tasarımlarıyla hayat veren Beymen Club, 2016 Sonbahar/Kış sezonunda doğadan aldığı ilhamı, şehir hayatının gereksinimleriyle buluşturarak daha rafine, dinamik, modern ve rahat tasarımlara imza atıyor.

Yeni sezonda hangi modeller ve renkler ağırlıkta?

Beymen Club’ın DNA’sını oluşturan renkler, ekose desenler, melanjlar ve dokulu trikolar Beymen Club Kadın 2016-2017 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nun ruhunu yansıtıyor. Beymen Club için özel tasarlanan dokulu ve desenli kumaşlar, şifon, ipek, krep ve ince yünlülerin ağırlıkta olduğu koleksiyonda maskülen kumaşlar feminen dokunuşlarla yeni bir kimlik kazanıyor. Trikolardan elbiselere, eteklerden dış giyime kadar farklı modellerde değişik doku ve boyutlarda sıkça kullanılan romantik çiçek ve kuş desenleri koleksiyonun feminen kimliğini tamamlıyor. Nakışlar, baskılar, parlak taş, dantel ve zımba detaylarla zenginleşen Beymen Club Kadın 2016-2017 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda ipek gömlekler, parkalar, gömlek elbiseler, el örgüsü kazaklar, desenli elbise ve takımlar geniş yer tutuyor. Haki, lacivert ve indigo’nun hardal ve mavi tonlarıyla kombinlendiği koleksiyonda Beymen Club’ın sevilen logosu basic trikolarda ve yaka detayı olarak ceketlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Beymen Club kadınının favorisi Gova ayakkabı yeni sezonda da farklı renkleri ve taş detayları ile göz alıyor.

Doğadan ilham alan Beymen Club erkeği, bu sezon klasik pantolonlar ile kombinlenen denim ve comfortfit gömlekler, şehri oluşturan binalar ve yollardan ilham alarak tasarlanan grafik t-shirt, sweatshirt ve kazaklar ile genç görünümünü tamamlıyor. Son yılların yükselen trendi “layering” üst üste giyilen yelek, ceket, paltolar ile bu sezon da hakimiyetini sürdürüyor. Gri, mavi, hardal rengi ve yeşil tonlarının ağırlıkta olduğu koleksiyonda rahatlığın simgesi eşofmanlar da yer alıyor.

Beymen Club Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda öne çıkan beş parça hangisi? Neden özellikle bu parçalar?

Elbiselerin içine giyilen balıkçı yaka trikolar, kalkık yakalı ceketler, romantik dantel elbise ve etekler, kışa neşe katan eğlenceli trikolar, baskılı şık t-shirtler ve Beymen Club için her zaman çok önemli olan çiçek figürünün kullanıldığı tasarımlar. Bu ilhamla gelen çiçek işlemeler ve baskılar Sonbahar/Kış koleksiyonunda da o kadar yoğunlukta ve göz alıcı ki neredeyse kucağınızda bir buket çiçek taşımakla eşdeğer.

Peki, size göre moda nedir?

Moda sadece giyim değil bir yaşam şekli olarak düşünülmeli. Cinsiyet ve sezon kavramları öğrenilmiş dayatmalar olmakla birlikte, yaşam şartları ve şekilleri değiştiği sürece bu kavramların da değiştiğine ve alışkanlıkların yıkıldığına tanık oluyoruz. Bütün bunların temelinde özgürlük ve bireysellik yatıyor.

Dünya modasına yön veren ülke ve markalar hangileri? Favori tasarımcılarınız kimler?

Azzedine Alaïa ve Phoebe Philo tasarım anlayışını çok beğendiğim iki tasarımcı. Bunun yanında Celine ve Prada markaları favorilerim…