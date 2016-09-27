Tabb iç mimar yönetim kurulu üyesi Atalay bakar ile Belkıs geçici gölbaşındaki park maya’da gerçekleşen şık bir davet ile dünya evine girdi.

İki yıl önce arkadaşları aracılığı ile okulda tanışan genç çift geçtiğimiz mayıs ayı nişanlandı. Nişan törenine ikilinin yakın aile dostları katıldı. geçtiğimiz günlerdede nikahlanan ikili çok renkli bir törenle mutluluğa evet dedi. Büyük salonda gerçekleşen etkinliğe başkent’ten çok sayıda seçkin isim katıldı. ikili evetlerin ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Muhteşem ikili düğünün ardından balayı adresleri olan bodruma uçtu.