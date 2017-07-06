Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 3 yıllık ilişkilerinin ardından Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan düğün ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı.

Özçivit ve Evcen çiftinin balayı için Maldivler’i tercih ettiği öğrenildi. Birçok ünlünün katıldığı düğün renkli görüntülere sahne oldu. Fahriye Evcen, düğününde Raşit Bağzıbağlı ve Fidan Şimşek imzalarını taşıyan 3 gelinlik giyerken, Özçivit ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyan damatlığı tercih etti. Puhu TV’nin popüler dizisi “Fi”de Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya ve oyuncu sevgilisi Kerem Bursin, Evcen- Özçivit çiftinin düğününe katıldı. Kerem Bursin, “Çok mutluyuz, ikisini de çok seviyoruz. Onlarla burada olabilmek çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti de, ünlü oyuncuları düğünlerinde yalnız bırakmadı. Kobal, “Mutluluklarına ortak olmak için buradayız, çok yakışıyorlar umarım çok mutlu olurlar. Allah arkadaşlarımızı mesut bahtiyar etsin” dedi.