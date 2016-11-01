Üstyapı, altyapı, çevre koruma ve komple havaalanı inşaatlarındaki uzmanlık ve tecrübesiyle Türkiye’nin inşaat devi Akfen İnşaat, iddialı bir konut projesiyle bir kez daha adından söz ettirecek.

Akfen İnşaat’ın yeni projesi “Bulvar Loft” mimarisi, sosyal donatı alanları ve ulaşım avantajlarıyla Ankara’da yepyeni bir yaşam deneyimi sunacak. Ankaralılar için yeni bir buluşma mekanı olmaya aday bu kentsel yaşam alanı, keyifli vakitler geçirilebilecek pek çok yenilik sunuyor. Gurme restoranlar ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak diğer ticari ünitelerin yer aldığı projede sosyal donatı alanı; buz pateni pisti, güneş bahçesi gibi sosyal alanların ve geniş peyzaj alanlarının yer aldığı ‘LOFT CADDE’ye açılıyor.

Gerçekleştirdiği projelerde ortaya koyduğu fark ile inşaat sektöründe kendine özel bir yer edinen Akfen İnşaat, Ankara’da büyük ilgi gören İncekLoft Projesi’nin ardından, gün geçtikçe değeri ve itibarı artan İncek Bölgesi’nde yepyeni bir projeyle yer alacak.