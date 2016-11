Sağlıklı ve lezzetli yemek, içmek isteyenlere adanmış, doğal yaşam kültüründen esinlenerek, farklı tasarım üsluplarından beslenen, çevresine duyarlı, özgün ve ilham verici bir deneyim vaat eden, amatör ruh ile çalışan, işine sevdalı bir ekibin atölyesinden çıkan bir yaşam tarzı olan Plus Kitchen’ı, Garaj Gıda Marka Müdürü Günsu Erbek’ten dinliyoruz…

Plus Kitchen’ın başarı serüvenini sizden dinleyebilir miyiz? Böyle bir marka yaratma fikir nasıl doğdu?

Plus Kitchen, içinde farklı uzmanlıklar barındıran Garaj Gıda tarafından, yeme içme sektörü ile alakalı uzun araştırmalar ve beyin fırtınaları sonucunda yaratıldı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve çevreye duyarlılık konularına büyük önem veriyoruz. Bundan dolayı konseptimizi oluştururken hayata değer katan birçok olguyu içinde barındırmaya gayret gösterdik. Bu düşünceden hareketle mağaza konseptimizi oluşturduk.

İş yaşamınızda daha önce hangi sektörlerde çalıştınız? Bu sektörle sizi buluşturan ne oldu?

Üniversiteden mezun olduktan sonra organizasyon ve etkinlik ajanslarında görev aldım, sonrasında kurumsal bir firmada çalışırken yolum Plus Kitchen’la kesişti. Bana göre yiyecek/içecek sektörü de organizasyon dünyasının bir parçası… Plus Kitchen’ın başarısına o zamandan inanmış olduğum için bu aileye katıldım. Şirketimizin 4 ortağının da daha önce f&b sektöründen gelmesi, deneyimlerini her daim bizlere aktarma çabası beni markaya en çok bağlayan etken oldu.

Marka kimliğinizi oluştururken en çok önem verdiğiniz detaylar neler oldu?

Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve çevreye duyarlılık konularına büyük önem veriyoruz. Konseptimizi oluştururken de bunu vurgulayacak detaylara dikkat ettik. Örneğin; yemek sunumlarımızı besinlere olumsuz etkileri bulunmayan ve doğaya duyarlı cam kavanozlarımız ile geri dönüşümden elde ettiğimiz ahşap kasalarda yapıyoruz. Sadece renk tonlarını belirlemede değil, marka oluşturma sürecinde de doğadan aldığımız ilhamla ilerledik. Ağırlıklı olarak turkuaz tonlarını kullanıyor olmamız genç ve dinamik bir marka olduğumuzu vurgulamak açısından önemliydi.

Bu yolculuğa çıkarken belirlediğiniz hedef neydi? Şu an o hedefe ulaştınız mı?

Bu yolcuğa çıkarken Plus Kitchen olarak daha çok insana dokunmayı ve çevreye duyarlılık bilincini daha çok insana anlatmayı hedefliyorduk. Şu an için İstanbul’daki birçok evin mutfak dolaplarında kavanozlarımızın yer alması bu hedefe yaklaştığımızı gösteriyor.

Ürün yelpazenizden biraz bahseder misiniz?

Sağlıklı olan ve çevreye duyarlı her türlü ürünü şubelerimizde bulabilirsiniz. Sadece yemek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi de satıyoruz. Bu yüzden kullandığımız masa ve sandalyeden tutun da yemek servislerine kadar her şeyin sağlıklı ve çevreye duyarlı olmasına gayret gösteriyoruz. Yemeklerimiz her damak zevkine hitap edecek şekilde hazırlanıyor. Tatlı ve içeceklerimizde asla şeker kullanmıyoruz. Şekersiz aşure, chia pudding ve muhallebili irmik helvası şekersiz tatlılarımızdan sadece birkaçı… Wraplerden sandviçlere, kurutulmuş meyveden mezelere kadar oldukça zengin bir menüye sahibiz. Tahıllı, kinoalı, bonfileli, keçi peynirli ve ton balıklı birçok farklı tatta salata çeşidmiz var. Bunların dışında 5 şubemizde, haftanın her günü özel reçetelerle hazırlanan sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 öğün ev yemeği çıkarıyoruz.

Müşterilerinizin gönlünü çalan cam kavanoz fikri nasıl ortaya çıktı?

Sağlıklı yaşam felsefesini müşterilerimize benimsetmek istiyorduk ve bunu vurgulamak için de misafirlerimize servis ettiğimiz her şeyi, besinlere olumsuz etkileri olmayan ve doğaya duyarlı cam kavanozlarımızla sunma fikrini bulduk. Bunun yanı sıra yine sağlıklı yaşam felsefemizin misafirlerimizin aklında yer etmesini istediğimiz için, kavanozlu ürün alan misafirlerimize kavanozları hediye ettik.

Hedef kitlenizi daha yoğun olarak kimler oluşturuyor?

Hedef kitlemiz 7’den 70’e herkes aslında. Ama öncelikli olarak sağlıklı beslenmek isteyen ve ne yediğini önemseyen insanların yoğun olduğu bir kitlemiz var. Sporcular, çocuklu aileler, öğle yemeklerinde yorucu gıdalardan kaçınan beyaz yakalı çalışanlar başlıca misafir profilimiz.

Sağlıklı bir mutfağın olmazsa olmaz koşulu ve vazgeçilemez gıdaları nelerdir?

Sağlıklı bir mutfağın olmazsa olmazı kesinlikle kullanılan ürünlerin mevsiminde ürünler olmasıdır. Bizim mutfakta en çok dikkat ettiğimiz husus bu. Onun dışında birçok tatlımızda ve ürünümüzde şeker kullanmaktan kaçınıyoruz.

Fark yarattığınız ve öne çıktığınız yönlerinizi özetlemenizi istersek…

Plus Kitchen olarak zanaat işlerini ve bu işlerin ustalarını çok önemsiyoruz. O nedenle, misafirlerimize satışa sunduğumuz ürünler hep bir zanaatkarın elinden çıkıyor. Fabrikasyon ürünlerdense el emeği ile hayat bulan ürünleri tercih ediyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi de; sevgiyi insanlarla paylaşabilmek. Samimi olmak, Plus deneyimini misafirlerimize içtenlikle sunabilmek bizim için çok önemli. Fark yaratan bir marka olmamızın sebebi de; profesyonel bir iş ortaya koyarken, amatör ruhumuzun verdiği duygularımızı dışarıda bırakmıyor olmamız…

Sağlık mutfağı konsepti üzerine firma kurmak oldukça yaygınlaştı… Bu alanda başarıyı yakalamak için yapılması gerekenler neler?

Bu alanda başarılı olabilmek için gerçekten sağlıklı bir mutfağa sahip olmanız gerekiyor. Sadece konsept, bu işte başarılı olmanız için yetmiyor. Sizi tercih eden kişilere bu anlamda en doğru hizmeti vermek başarıyı yakalamanın en önemli hem de en basit yolu…