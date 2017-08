Dünyaca ünlü lüks markaların en yeni koleksiyonlarını sunan Brandroom, Bodrum’da ikinci mağazasını Mandarin Oriental, Bodrum Otel’de açıldı. Brandroom açılışı için otel içinde yer alan La Suite Bodrum Lounge’da Brandroom, Galeries Lafayette ve Harvey Nichols Genel Müdürü Simge Telman ev sahipliğinde gerçekleşen özel davete iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı.

İnsanlığı yepyeni ufuklara taşıyan Ay’a yolculuğun yıldönümünde gerçekleştirilen gecede konuklar, içerisinde Ay teması bulunduran caz klasikleri ile keyifli bir akşam geçirdi. Zarif Fransız stilini kaliteli servisiyle keyifli bir ortamda sunan La Suite Lounge Bar’da gerçekleşen davette, konuklar Cennet Koyu’nun muhteşem manzarasının tadını çıkardı. Dünyaca ünlü Mandarin Oriental, Bodrum Otel’de Akdeniz’in muhteşem doğası içine konumlanan Brandroom mağazası, atmosferi ve dekorasyonu ile keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bodrum ve yaz aylarının ruhuna hitap eden koleksiyon seçimleri ile Brandroom, tatilde de şıklığınızı garantiliyor. Brandroom Bodrum mağazalarında; Alaia, Alexander McQueen, Aquazzura, Balmain, Alexander Wang, Jil Sander, Jil Sander Navy, Jets by Jessika Allen, Kate Spade, Giuseppe Zanotti, Herve Leger, Karl Lagerfeld, We Are Handsome, Tom Ford, Lanvin, Sergio Rossi, Sophia Webster, Salvatore Ferragamo, SJP by Sarah Jessica Parker, Sandro, Premiata, Peter Pilotto, Joshua Sanders, Kenzo gibi dünyanın en seçkin markalarının en özel koleksiyonları moda severlerle buluşuyor.