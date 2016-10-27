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Bora Aksu İstanbul Fashion Week Defilesi
27 Ekim 2016
Bora Aksu İstanbul Fashion Week kapsamında 2016 sezonuna ait defilesini sundu.
Sonbahar/Kış Sezonunun En Hit Parçaları
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