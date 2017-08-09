İş adamı Ömer Gürsoy, Gökçe Atakaş ile 600 davetlinin huzurunda Çırağan Sarayı’nda mutluluğa evet dedi.

Gürsoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Gürsoy’un oğlu iş adamı Ömer Gürsoy ile Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş’ın kızı Gökçe Atakaş, Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün davetiyle dünya evine girdi.

600 konuğun katıldığı düğün, siyaset, iş ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Ali Koç birlikte üstlendi. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikah sonrasında Kenan Doğulu sahne alarak davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gökçe Atakaş Zuhair Murad marka gelinlik tercih ederken, Ömer Gürsoy’un damatlığı Tom Ford imzası taşıyordu. Çiçeği burnunda çift balayı için İtalya’ya bağlı Sardunya Adası’na gitti.