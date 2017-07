Mart ayında Raffles Hotel’de ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen ‘A Day Of Fashion’ alışveriş şenliğinin yaz ayağı ‘A Day On The Beach’ Bodrum Flamm Beach’te gerçekleşti.

Ev sahipliğini Ayşegül Tuncer, Deniz Ayaz Özer ve Nihan Gider’in yaptığı ‘A Day On The Beach’ etkinliğinde, marka ve ürünleriyle Siren Ertan, Melda Aksu ve Ayfer Toprak gibi tanınmış kadın girişimciler yer aldı. Afrikalı dansçıların özel gösterileriyle renk kattığı organizasyonda ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı. Zafer Kozanoğlu, Enis- Nergis Pekuysal, Zeynep Ilıcalı, Nil Bentürk Uyguner, Nuran Erçil, Zeynep Demirel, Gülay Kamaz, Neşe Sert, Meral Yazıcı ve Nazlı Sert gibi ünlü isimler de Flamm Beach’de gerçekleşen ‘A Day On The Beach’ etkinliğine katılanlar arasındaydı.