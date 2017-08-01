Başkent’te birbirinden önemli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Galeri Soyut’ta, Emet Egemen Işık Aslan’ın “Baitylos”, Seyhan Yılmaz’ın “Gölgesinde” isimli sergileri açıldı. Galeri Soyut’un A ve B salonlarında sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiler sanatseverler tarafından çok beğenildi.

Konya selçuk üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesi öğretim üyesi Emet Egemen Işık Arslan’ın 5. Kişisel sergisi olduğunu belirttiği, Baitylos’ta yaşamın ilk izleri olan taş öğelere yer verdi.Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyhan Yılmaz ise 6.kişisel sergisinde 42 parça seramik eseri sanatseverlerin beğenisine sundu. Ağaç temasını işlediği eserlerini ajur tekniğini kullanan Yılmaz, eserlerini Ankaralı sanatseverlerle buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sanatçı, seramik eserlerinin büyük bir kısmında isli pişirim tekniğini kullandığını belirtti. Galeriyi gezen sanatseverler 2 sergiyi birden gezmenin keyfini çıkartmakla beraber sanat dolu bir gün geçirmiş oldular.