Ankara’da turizm sektörünün önde gelen kuruluşlarından Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, bünyesinde düzenlediği etkinlikler serisine İtalyan Haftasını da ekledi.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde “İtalya Yemekleri Haftası” düzenlendi. İtalyan lezzetlerinin tanıtımının gerçekleşeceği etkinliğin açılış resepsiyonu yoğun ilgi gördü. Türk ve yabancı misafirlerin ilgiyle davet ettiği organizasyonda Bilkent Otel ekibi tam kadro olarak misafirlerini karşıladı. Keyifli bir ortamda farklı lezzetler tatma imkanı bulan misafirler, resepsiyon boyunca İtalyan kültürünü keşfetme fırsatı buldular.