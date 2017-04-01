Türkiye’de ve dünyada modaseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği marka Beymen, 2017 İlkbahar Yaz koleksiyonlarını düzenlediği özel bir davet ile tanıttı.

Moda tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen Beymen markası yeni koleksiyonunu tanıttı. Beymen Kavaklıdere mağazasında gerçekleştirilen davete cemiyet hayatının birçok ünlü ismi katıldı. Sezonun gözde ve trend tasarımları şık bir defileyle moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Özel tasarımlardan oluşan defileyi ilgiyle takip eden misafirler yeni sezon trendleri ile ilgili bilgi sahibi oldular. Defile bitiminde mağazayı gezen misafirler bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.