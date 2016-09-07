Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, bir ilke daha imza atarak eğlenceli ve renkli yeni aplikasyonu BEYMEN BEMOJİ‘yi tanıttı.

İngiliz illüstratör Kate Philipson tarafından, BEYMEN dünyası, moda ve trendlerden ilham alınarak tasarlanan, 300 farklı ve eğlenceli emojiden oluşan BEYMEN BEMOJİuygulaması Apple Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor. BEYMEN‘e özel grafik tasarım dilinde hazırlanan ve dönemsel olarak güncellenecek olan BEYMEN Bemojiler moda, duygular, lifestyle, doğa ve tipografi gibi farklı kategorilerden illüstrasyonlardan oluşuyor.