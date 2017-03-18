Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Meltem Bengi, yeni yaşını dostlarıyla birlikte kutladı.

Yeni yaşına giren Meltem Bengi, doğum gününü Beril Çavuşoğlu Afitap Akıncı, Aysu Yavuz, Bengü Özdemir, Begüm Akış, Banu Akış, Perihan Uyar, Gamze Önsoy Güngör ile birlikte kutladı. Öğlen arkadaşlarıyla yemek yiyeceğini düşünen Bengi, alkışlarla gelen doğum günü pastasını görünce çok şaşırdı. Sürpriz doğum günü organizasyonundan dolayı bir süre şaşkınlığını atamayan Meltem Hanım, hediyelerini açarken dostlarına ayrı ayrı teşekkür etti.