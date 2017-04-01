Çağdaş sanatın temsilcileri ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı kapsamında ATO Congresium Ankara’da buluştu.

ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı 600 sanatçı, 108 kuruluş ve 800’ü aşkın eserle Ankaralıları sanata doyurdu. ATO Congresium Ankara’da gerçekleşen sanat fuarı Ankaralı sanatseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Özel bir davetle başlayan fuarın açılışı çok sayıda sanatseveri buluştururken dört gün süren etkinlikte koleksiyonerler, sanatçılar, yerli ve yabancı sanat galerileri Congresium’a akın etti. Başkent’e adeta sanat şöleni yaşatan etkinlikte davetliler, eserleri diledikleri gibi inceleme fırsatı buldular. Sanatçılardan eserlerin hikayelerini ve teknik özelliklerini de dinleme fırsatı bulan Başkentliler sanata doydu.